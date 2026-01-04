Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1495 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 44,6 artarak 1 milyar 792 milyon 679 bin 763 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 1495 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 789 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 867 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 715 lira 11 kuruş olarak kayıtlara geçti.