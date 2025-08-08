Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Gün öncesi elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1384 lira 89 kuruş olarak belirlenirken, işlem hacminde ise yaklaşık yüzde 8,2 azalma görüldü.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1384 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 8,2 azalarak 1 milyar 981 milyon 783 bin 241 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1384 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 844 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 837 lira 40 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1811 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
