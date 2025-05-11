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Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, yarın için spot elektrik fiyatları en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1,749 lira 98 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise büyük bir artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1749 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 77,4 artarak 1 milyar 619 milyon 163 bin 689 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1749 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 871 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 881 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 100 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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