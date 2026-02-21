Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 2 bin 876 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi düne göre yüzde 32,7 azaldı. Fiyatlar gün içinde 3 bin 245 lira 99 kuruşa kadar yükseldi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 876 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 32,7 azalarak 577 milyon 986 bin 288 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 876 lira, en düşük 11.00-13.00 saatlerinde sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1077 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1125 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 245 lira 99 kuruş, en düşük 171 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
Evinden 20 kamyon çöp çıkmıştı! Ölüm çatıda yakaladı

Evinden 20 kamyon çöp çıkmıştı! Ölüm çatıda yakaladı