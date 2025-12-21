Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 2 bin 125 lira olarak tespit edildi. Bugünkü işlem hacmi de yüzde 14,9 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 125 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 14,9 artarak 1 milyar 911 milyon 639 bin 622 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 02.00 ve 04.00'te 2 bin 125 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 926 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 977 lira 29 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 275 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi


