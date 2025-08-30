Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 329 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre yüzde 23 azalış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 329 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23 azalarak 1 milyar 519 milyon 105 bin 352 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00 ve 19.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 11.00'de 329 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 362 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 400 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1684 lira 10 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
