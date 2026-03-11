Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 700 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi düne göre yüzde 13,9 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 700 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,9 azalarak 1 milyar 528 milyon 321 bin 41 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 700 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 297 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 313 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
