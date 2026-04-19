Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 149 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 272 artarak 704 milyon 385 bin 658 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ile 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 149 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1129 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1401 lira 9 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 1952 lira 1 kuruş, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.