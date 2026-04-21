Spot piyasada elektrik fiyatları

Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı, 3 bin 600 lira 1 kuruş ile en yüksek seviyeye çıkarken, en düşük fiyat ise 0 lira olarak belirlendi. İşlem hacminin dünde göre %33,8 azaldığı gözlemlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33,8 azalarak 395 milyon 410 bin 777 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 600 lira 1 kuruş, en düşük 11.00-13.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 685 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 802 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
