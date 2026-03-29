Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 94,8 artarak 1 milyar 46 milyon 940 bin lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 04.00'te 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1573 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1762 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük 79 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.