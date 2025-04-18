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Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Belirlemeleri Açıklandı

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Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 250 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise önceki güne göre yüzde 13 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13 azalarak 1 milyar 433 milyon 564 bin 256 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 15.00'te 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 370 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 360 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 615 lira 11 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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