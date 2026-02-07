Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1547 lira 39 kuruş olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi ise yüzde 6,18 azalarak 1 milyar 386 milyon lira olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,18 azalarak 1 milyar 386 milyon 608 bin 89 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük 10.00-12.00 saatlerinde 1547 lira 39 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 575 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 596 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1075 lira olarak kayıtlara geçti.

