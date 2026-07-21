Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.500 lira, en düşük fiyat ise 2.117,71 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 18,2 artarak 2,34 milyar liraya ulaştı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 117 lira 71 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,2 artarak 2 milyar 344 milyon 282 bin 186 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 07.00'de 2 bin 117 lira 71 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 607 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 640 lira 95 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 655 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.