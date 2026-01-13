Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 2 bin 599 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi ise %1,2 artışla 2 milyar 127 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 599 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,2 artarak 2 milyar 127 milyon 242 bin 694 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 03.00'te 2 bin 599 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 248 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 260 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 562 lira 34 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
