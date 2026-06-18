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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 216 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 2 milyon 255 bin 296 lira oldu. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 120 milyon 738 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 216 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 255 bin 296 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 469 bin 134 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 216 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 131 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 76 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 355 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 554 bin 483 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 120 milyon 738 bin 835 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
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