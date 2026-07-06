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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 693 lira 69 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 13,7 milyon liraya yükselirken, Türkiye'ye 115 milyon metreküp gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 693 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 730 bin 300 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 197 bin 598 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 693 lira 69 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 776 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 578 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 809 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 16 bin 400 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 892 bin 342 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
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