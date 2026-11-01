Spot doğal gazda referans fiyat 1000 metreküp için 21 bin 50 lira oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 146 bin 850 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 828 bin 550 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 50 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 197 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 22 bin 120 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 997 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 164 milyon 227 bin 131 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 164 milyon 299 bin 175 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA