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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 550 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 644 bin 300 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 802 bin 852 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 550 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 226 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 577 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 522 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 178 milyon 970 bin 526 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 179 milyon 39 bin 576 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA