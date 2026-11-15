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Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 502 lira 73 kuruş oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 20 bin 502 lira 73 kuruş olarak belirlendi. Piyasadaki işlem hacmi 5 milyon 658 bin 753 lira olurken önceki gün bu tutar 4 milyon 251 bin 366 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 502 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 658 bin 753 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 251 bin 366 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 502 lira 73 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 276 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 527 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 477 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 150 milyon 453 bin 113 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 150 milyon 468 bin 33 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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