Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 629 lira 92 kuruş oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 629 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 539 bin 684 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 926 bin 215 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 629 lira 92 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 317 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 661 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 598 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 234 milyon 880 bin 36 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 234 milyon 750 bin 513 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA