Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 21 bin 900 lira oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 900 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 708 bin 800 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 340 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 900 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 352 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 22 bin 995 lira, satış fiyatı ise 20 bin 805 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 158 milyon 205 bin 693 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 158 milyon 59 bin 402 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA