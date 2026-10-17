Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 18 bin 901 lira oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 901 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 60 bin 209 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 533 bin 358 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 901 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 109 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 846 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 17 bin 955 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 823 bin 53 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 128 milyon 908 bin 47 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA