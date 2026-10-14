Haberler

Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 100 lira oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 100 lira olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 2 milyon 483 bin lira, gaz ticaret miktarı 130 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 100 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 483 bin lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 971 bin 741 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 100 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 130 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 55 lira, satış fiyatı ise 18 bin 145 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 124 milyon 825 bin 37 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 124 milyon 827 bin 346 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Beşiktaş'ta maç öncesi Vlahovic şoku! Serum bağlandı

Eyvahlar olsun! Vlahovic'e serum bağlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar doları aşan ceza kesti

Bankacılık sektöründe deprem! Gözünün yaşına bakmadılar
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Halle Berry’den oğluna şiddet uyguladığı iddiasına yanıt: Fotoğraf kanıt değil

Oğluna şiddet uygulamakla suçlanmıştı! Oscarlı oyuncudan yanıt geldi
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu

İptal edilen bu golde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi

Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
Trump yapay zekayla kaplanı yere serdi

Dalga geçmediği bir bu kalmıştı!
Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı

Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı