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Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 17 bin 562 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 562 lira olarak belirlendi. Aynı gün piyasadaki işlem hacmi 4 milyon 829 bin 550 lira, gaz ticaret miktarı ise 275 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 562 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 829 bin 550 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 31 bin 970 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 562 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 275 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 440 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 683 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 784 bin 413 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 104 milyon 695 bin 145 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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