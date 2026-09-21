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Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 17 bin 279 lira 47 kuruş oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 279 lira 47 kuruş oldu. Aynı gün piyasa işlem hacmi 13 milyon 737 bin 175 lira, gaz ticaret miktarı 795 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 279 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 737 bin 175 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 106 bin 794 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 279 lira 47 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 795 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 143 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 415 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 91 milyon 358 bin 782 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 91 milyon 273 bin 941 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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