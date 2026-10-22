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Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 710 lira olarak belirlendi

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 710 lira olarak belirlendi. Aynı gün işlem hacmi 4 milyon 355 bin 910 lira olurken, önceki gün bu tutar 18 milyon 802 bin 950 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 710 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 355 bin 910 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 802 bin 950 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 710 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 221 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 695 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 724 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 165 milyon 411 bin 231 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 165 milyon 333 bin 657 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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