Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı dün 18 bin 700 lira oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 700 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 10 bin 700 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 97 bin 560 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 700 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 161 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 635 lira, satış fiyatı ise 17 bin 765 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 94 milyon 698 bin 967 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 94 milyon 727 bin 911 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA