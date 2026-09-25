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Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 17 bin 426 lira 44 kuruş oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 426 lira 44 kuruş olarak belirlendi. Aynı gün piyasada işlem hacmi 11 milyon 466 bin 600 lira, gaz ticaret miktarı ise 658 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 426 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 466 bin 600 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 5 bin 96 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 426 lira 44 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 658 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 297 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 555 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 478 bin 7 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 532 bin 84 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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