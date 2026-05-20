Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 714 bin 170 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 22 bin 108 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 205 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 274 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 65 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 344 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 871 bin 794 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 131 milyon 819 bin 872 metreküp olarak kayıtlara geçti.