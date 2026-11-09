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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 20 bin 385 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 20 bin 385 lira olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 7 milyon 562 bin 835 lira, gaz ticaret miktarı ise 371 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 385 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 562 bin 835 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 691 bin 200 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 385 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 371 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 404 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 365 lira 75 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 192 milyon 991 bin 692 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 193 milyon 15 bin 293 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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