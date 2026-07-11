Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 525 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 843 bin 795 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 852 bin 926 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 525 lira 14 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 847 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 401 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 648 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 809 bin 455 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 120 milyon 826 bin 353 metreküp olarak kayıtlara geçti.