Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 219 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 4 milyon 528 bin 597 lira, gaz ticaret miktarı ise 263 bin metreküp oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 528 bin 597 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 568 bin 536 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 79 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 358 lira 5 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 99 milyon 487 bin 324 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 99 milyon 526 bin 172 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
