Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 14 Bin 379 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 379 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 958 bin 234 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 998 bin 217 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 379 lira, gaz ticaret miktarı da 901 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 97 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 660 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 370 bin 891 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 138 milyon 991 bin 32 metreküp olarak kayıtlara geçti.