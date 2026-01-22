Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 127 lira 90 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 7 milyon 600 bin 808 lira olurken, gaz ticaret miktarı 538 bin metreküp olarak kaydedildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 600 bin 808 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 106 bin 840 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 834 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 421 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 332 milyon 655 bin 792 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 332 milyon 404 bin 756 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
