Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 815 bin 292 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 337 bin 576 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 186 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 222 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 45 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 326 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 161 milyon 204 bin 395 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 161 milyon 190 bin 629 metreküp olarak kayıtlara geçti.