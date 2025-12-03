Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 803 lira 22 kuruş olarak belirlenirken, işlem hacmi 7 milyon 263 bin 762 lira oldu. Türkiye'ye doğal gaz girişi 251 milyon 408 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 263 bin 762 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 217 bin 658 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 543 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 63 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 251 milyon 408 bin 441 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 251 milyon 774 bin 817 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
