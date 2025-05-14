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Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi
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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 743 lira 39 kuruş olarak belirlenirken, işlem hacmi 5 milyon 306 bin 627 lira olarak kaydedildi. Türkiye'ye 124 milyon 520 bin metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 743 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 306 bin 627 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 895 bin 330 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 743 lira 39 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 392 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 430 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 56 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 124 milyon 520 bin 31 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 124 milyon 644 bin 839 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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