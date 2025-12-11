Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 525 lira 77 kuruş olarak belirlenirken, işlem hacmi 3 milyon 729 bin 950 lira oldu. Türkiye'ye giriş yapan doğal gaz miktarı ise 253 milyon metreküpü aştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 525 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 729 bin 950 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 706 bin 763 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 525 lira 77 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 258 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 252 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 799 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 253 milyon 189 bin 565 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 253 milyon 302 bin 681 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı
Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası

Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası
Aboubakar'a büyük operasyon: Eto'o kadro dışı bıraktırdı

Bütün ülke onu konuşuyor! Aboubakar'a büyük operasyon
Bavulunu topladı gidiyor! Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi

Bu oturuşun bedeli ağır oldu! Bavulunu topladı, gidiyor
Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulunacak

Son günlerde yaşananlar için harekete geçiyor
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Vefat eden annesi için mezar yeri bakmaya giderken yeğeniyle trafik kazasında öldü

Annesi için mezar yeri bakmaya gidiyordu! Yeğeniyle birlikte can verdi
title