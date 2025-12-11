Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 525 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 729 bin 950 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 706 bin 763 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 525 lira 77 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 258 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 252 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 799 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 253 milyon 189 bin 565 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 253 milyon 302 bin 681 metreküp olarak kayıtlara geçti.