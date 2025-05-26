Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Açıklandı

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Açıklandı
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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın fiyatı 13 bin 301 lira 23 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 17 milyon 298 bin 800 lira olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 301 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 298 bin 800 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 19 milyon 183 bin 833 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 301 lira 23 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 302 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 966 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 636 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 457 bin 894 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 622 bin 856 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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