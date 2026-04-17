Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 865 bin 902 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 31 bin 16 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 194 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 283 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 53 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 334 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 159 milyon 996 bin 822 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 159 milyon 915 bin 798 metreküp olarak kayıtlara geçti.