Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 630 lira 5 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 12 milyon 640 bin 210 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 640 bin 210 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 263 bin 762 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 361 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 898 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 243 milyon 794 bin 521 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 243 milyon 657 bin 886 metreküp olarak kayıtlara geçti.

