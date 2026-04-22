Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 16 bin 54 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 337 bin 576 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 606 bin 713 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 16 bin 54 lira 20 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 194 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 64 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 343 lira 80 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 157 milyon 603 bin 553 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 157 milyon 592 bin 238 metreküp olarak kayıtlara geçti.