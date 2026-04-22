Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 16 bin 54 lira 20 kuruş olarak belirlenirken, işlem hacmi önemli bir artış gösterdi ve 3 milyon 337 bin 576 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 16 bin 54 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 337 bin 576 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 606 bin 713 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 16 bin 54 lira 20 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 194 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 64 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 343 lira 80 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 157 milyon 603 bin 553 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 157 milyon 592 bin 238 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu kez dev bir indirim geliyor
Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı

Mezar merakı faciaya dönüştü! Hiç hesaba katmadıkları bir şey oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu kez dev bir indirim geliyor
Metroda çekilen fotoğraf tartışma yarattı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi! 5 günlük izin 10 güne çıktı