Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 217 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 2 milyon 389 bin 845 lira olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 217 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 389 bin 845 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 973 bin 629 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 217 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 169 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 927 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 506 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 299 milyon 837 bin 929 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 300 milyon 12 bin 378 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
