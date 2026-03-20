Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 672 lira 64 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 3 milyon 939 bin 693 lira olurken, gaz ticaret miktarı 273 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 672 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 939 bin 693 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 280 bin 673 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 672 lira 64 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 273 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 406 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 939 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 174 milyon 995 bin 927 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 175 milyon 124 bin 794 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
