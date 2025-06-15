Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Güncellendi

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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 632 lira 43 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 11 milyon 453 bin 502 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 632 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 453 bin 502 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 450 bin 4 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 632 lira 43 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 854 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 314 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 950 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 112 milyon 771 bin 913 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 112 milyon 541 bin 815 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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