Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 230 lira 63 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 4 milyon 981 bin 803 lira olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 230 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 981 bin 803 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 425 bin 258 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 230 lira 63 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 353 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 942 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 519 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 256 milyon 460 bin 537 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 256 milyon 425 bin 595 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
