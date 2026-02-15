Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 621 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 1 milyon 564 bin 5 lira oldu. Türkiye'ye 198 milyon metreküp gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 621 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 564 bin 5 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 8 bin 38 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 621 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 107 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 352 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 889 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 198 milyon 665 bin 352 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 198 milyon 698 bin 589 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
Putin'i küplere bindiren 'kurbağa zehri' iddiası! Jet açıklama geldi

Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu

Tokat'ta günlerdir kayıp olarak aranan kadından acı haber
İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı

Eve giren polis dev kafesi gördü, skandal sonradan ortaya çıktı
Sevgililer Günü kana bulandı! 'Bana yanlış olmaz' deyip kurşun yağdırdı

Sevgililer Günü kana bulandı! "Bana yanlış olmaz" deyip ateş etti
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu

Tokat'ta günlerdir kayıp olarak aranan kadından acı haber
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor

Dev fast food zinciri zor durumda! Yüzlerce şubesini kapatıyor
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı

"Savaşa hazırlık" sinyali: Uçak gemilerini oraya konuşlandıracağız