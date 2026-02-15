Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 621 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 564 bin 5 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 8 bin 38 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 621 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 107 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 352 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 889 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 198 milyon 665 bin 352 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 198 milyon 698 bin 589 metreküp olarak kayıtlara geçti.