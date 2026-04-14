Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 270 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 4 milyon 248 bin 420 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 270 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 248 bin 420 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 468 bin 741 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 270 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 246 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 133 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 406 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 188 milyon 80 bin 772 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 187 milyon 957 bin 456 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
