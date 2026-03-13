Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 964 lira 71 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi önceki günle karşılaştırıldığında yükseldi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 964 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 880 bin 667 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 973 bin 212 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 964 lira 71 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 529 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 712 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 216 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 224 milyon 499 bin 796 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 224 milyon 540 bin 849 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi

Üçüncü füze sonrası akıllara İran'a yaptığı son uyarı geldi
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş

Yaptıklarını duyanlar aynı yorumu yapıyor
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı