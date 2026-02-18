Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 517 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 3 milyon 857 bin 57 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 517 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 857 bin 57 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 834 bin 368 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 517 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 268 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 242 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 791 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 179 milyon 572 bin 353 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 179 milyon 614 bin 282 metreküp olarak kayıtlara geçti.

